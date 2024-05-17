По словам главкома ВСУ, российская армия продолжает развивать свой успех

Военно-политическое руководство Киева продолжает анализировать последствия "внезапного" наступления российской армии на севере Харьковской области, которое началось ровно неделю назад. По оценкам командования ВСУ, украинские силы не были готовы к активизации боев на новом участке.

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Власти Киева пытаются свалить вину на западных союзников за задержки с поставками оружия, что, якобы, привело к отступлению формирований с территорий Харьковщины. В ответ из Вашингтона и Лондона заявляют, что их предупреждения были проигнорированы, и Украина не подготовила надлежащей обороны на данном направлении.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский сообщил о расширении линии соприкосновения под Харьковом на 70 километров из-за наступления российских войск. Он предположил, что армия России планирует взять Волчанск и Белый Колодезь для дальнейшего продвижения на территорию Украины. Российские силы укрепили оперативно-тактическую группировку "Север" и начали кампанию по освобождению Харьковской области.





Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в китайском Харбине заявил, что наступление российской армии в Харьковской области было ответом на удары ВСУ по приграничным регионам. РФ начинает создание "санитарной зоны" в украинском приграничье для защиты своих территорий. Впереди ожидаются тяжелые бои, к которым ВСУ пытаются подготовиться.

Руководство Украины также посетило Сумскую область, где ожидается новое наступление российских войск. Ситуация на передовой остается напряженной, и в Киеве внимательно следят за обстановкой. Согласно заявлениям Владимира Путина, на данный момент нет планов на взятие Харькова Вооружёнными силами России, однако, ситуация может измениться. Западные партнёры опасаются, что Киев потеряет контроль над регионом и хотят скорее перейти к переговорному процессу.