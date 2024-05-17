Одних только основных боевых танков западного и советского образца было передано около 800 единиц

Украинская армия полагается на западное оружие с начала российской Спецоперации. Из-за ограниченной доступности собственных ресурсов они не могут вести длительные военные действия. С февраля 2022 года Украина получила от своих союзников свыше 800 танков. Генеральный штаб России подсчитал, что общая стоимость оружия и техники, переданных украинским формированиям членами западной коалиции, составляет около $132 миллиардов, при этом на Соединенные Штаты приходится $63 миллиарда.

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По словам главы управления Генерального штаба Российской армии Игоря Костюкова, опубликованным в журнале "Военная мысль", первоочередной целью Североатлантического Альянса стало затягивание боевых действий на Украине, чтобы нанести Российской Федерации максимальный ущерб. Киев получил около 800 танков советского и западного образца, более 3500 единиц бронетехники, около 1500 артиллерийских орудий, свыше 270 реактивных систем залпового огня, более 250 зенитных комплексов, 7700 переносных зенитно-ракетных комплексов, до 290000 противотанковых средств, 130 самолетов и вертолетов и более 30 000 беспилотников.

В настоящее время Запад больше внимания уделяет предоставлению администрации Зеленского высокоточного оружия, такого как ракеты воздушного базирования Storm Shadow/SCALP-EG и оперативно-тактические ракеты ATACMS. Основными поставщиками являются Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. В скором будущем ожидается получение Украиной американского самолёта F-16.

Помимо этого стоит отметить, что Соединенные Штаты предоставляют Украине разведывательную информацию из стран НАТО. Американцы были особенно активны в этом отношении, используя как военные, так и гражданские спутники для сбора и передачи данных на Украину.