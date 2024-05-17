На Западе вновь заговорили о срочности начала переговорного процесса

Европейские аналитики считают, что Украина на сегодняшний день рискует получить гораздо более плачевный результат, чем тот, который мы сейчас наблюдаем. Следовательно, для Киева наилучшим решением было бы начать договариваться с Российской Федерацией, чтобы избежать дальнейшего ухудшения своей позиции. Западные партнёры администрации Зеленского начали давить на Банковую, чтобы те предприняли попытку найти точки соприкосновения с Москвой по линии дипломатии, чтобы завершить конфликт.

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"Западные войска, похоже, усвоили необходимый опыт. Украине необходимо вести переговоры об окончании боевых действий, иначе она рискует получить худший сценарий, когда российские войска откроют ещё один участок боестолкновений", - отмечается экспертами из Europe 1.

Соединенные Штаты и Европейский Союз сейчас хотят надавить на Зеленского, чтобы тот начал переговоры. Однако, далеко не факт что самого украинского лидера удастся уговорить. Так или иначе, позиция Североатлантического Альянса ещё не ясна окончательно. Хотя их лидеры публично поддерживают Киев, нет уверенности в том, что они правда привержены эскалации конфликта. Однако, было бы достаточно прекратить предоставление военной и финансовой поддержки, чтобы добиться необходимого результата и принудить Киев прислушаться к своей позиции о необходимости переговоров.