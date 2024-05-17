Сообщается, что в разработке новых дата-центров для ИИ компания сотрудничает с Qualcomm

Компания Ampere Computing продемонстрировала свою стратегию на следующие годы, включая разработку новых чипов и партнерские отношения. В ближайшем будущем планируется выпуск 256-ядерного процессора AmpereOne созданного на основе техпроцесса TSMC N3. Компания сотрудничает с Qualcomm над созданием серверов для ИИ. Huawei также исследует возможность интеграции чипов других производителей в свои системы.

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Исполнительный директор Ampere Рене Джеймс заявил о расширении продуктовой линейки компании за счет новейшего 256-ядерного продукта, который обладает на 40% большей скоростью, чем любые другие камни на рынке. Ampere уделяет внимание не только ядрам, но и платформе, внедряя новый функционал для улучшения производительности, памяти, кэширования и вычислений с ИИ.

256-ядерный процессор Ampere получит ту же систему охлаждения, что и предыдущие продукты, что подтверждает его тепловыделение в районе 350 Вт. Возможности ИИ компании ограничены, хотя ее 128-ядерный процессор AmpereOne обещает производительность, сопоставимую с GPU NVIDIA A10, но с более низким энергопотреблением. Для конкуренции с A100, H100 или B100/B200 от NVIDIA Ampere нужны иные решения.

Сейчас Ampere уже начала выпуск 192-ядерных процессоров AmpereOne с восьмиканальной системой памяти DDR5. Планируется выпуск 192-ядерных процессоров с 12-канальной системой памяти DDR5, требующих новую платформу. В 2025 году Ampere будет применять эту платформу для производства 256-ядерного процессора AmpereOne с техпроцессом TSMC N3. Новый процессор, возможно, будет обладать 2 Мб кэш-памяти L2 на каждое ядро.

Партнерство Ampere с Qualcomm для создания дата-центров для ИИ с ускорителями Qualcomm Cloud AI 100 подчеркивает амбиции компании, выходящие за рамки общего назначения вычислений.