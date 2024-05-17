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Zelikman
NYT: Киев всячески пытается втянуть в конфликт США и НАТО
По информации издания, украинские власти требуют направить в страну западных инструкторов, а разместить их хотят вплотную к передовой

  Украина официально потребовала от Соединённых Штатов Америки и Североатлантического Альянса направить на её территорию военный контингент, якобы, чтобы западные инструкторы помогли с обучение украинских новобранцев. Об этом сообщает американское издание The New York Times.

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  По данным журналистов, Киев запросил обучение для 150 тысяч мобилизованных в Вооруженные силы Украины. Сам процесс обучения планируется проводить вплотную к линии боевого соприкосновения, что предполагает отправку военных инструкторов из западных стран в зону боевых действий на Украине.

  Руководители стран НАТО в настоящее время обсуждают данную возможность. Согласно источникам издания, Байден не одобряет эту инициативу, понимая что это придёт к прямой конфронтации Запада с Россией. Однако, военные чиновники ВС Соединённых Штатов утверждают, что со временем к подобному решению все равно придется прийти. Отправка инструкторов, по его мнению, позволит сэкономить средства и время, которые сейчас тратятся на обучение личного состава украинской армии за рубежом.

  Для исключения рисков для западных военных специалистов, странам НАТО нужно будет обеспечить систему ПВО на местах обучения на Украине. Однако, использование ПВО против российских войск может привести к вовлечению Запада в противостояние с Россией.

#украина #сша #сво #армия #нато #бои #мобилизация
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