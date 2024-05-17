В случае взятия данного посёлка, группировка ВСУ, находящаяся в Волчанске, окажется под угрозой

С северного участка зоны проведения спецоперации поступают данные о нанесении российскими войсками огневого поражения украинским формированиям в деревне Зыбино. Этот посёлок расположен к востоку от города Волчанск, в центре которого идут боевые действия.

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Под давлением российских Вооруженных сил, киевские подразделения с потерями отступили из Зыбино, часть из них отошла к близлежащему селу Волчанские Хутора, часть - на юг, в лес и деревню Покаляное.

Зыбино с трех сторон окружено лесными массивами. Из деревни есть прямой путь в Волчанск, который проходит через упомянутые Волчанские Хутора.

В случае подтверждения данных о взятии Зыбино, это будет означать, что гарнизон Вооруженных сил Украины в Волчанске оказывается в оперативной ловушке и при таком раскладе российская армия получит возможность нанести удар с трех участков - с севера, запада и с востока.

Стоит отметить, ранее украинское военное руководство заявило, что ситуация в районе Харькова была "сложной, но контролируемой". А глава командования Североатлантического Альянса генерал Каволи позволил себе заявить о том, что Вооруженные силы России "не обладают навыками, позволяющими превратить локальную брешь в стратегическое преимущество". Однако, с каждым днём правдивость в их словах вызывает всё больше сомнений.

Не прекращаются боестолкновения и за село Липцы, куда украинская сторона пыталась направить резервы, но существенная их часть была ликвидирована в результате ночных ударов Воздушно-Космических сил России по объектам в областном центре Харьковской области.