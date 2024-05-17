Компания заявляет, что её новый TPU Trillium позволит начать работу над моделями ИИ следующего поколения

В этом году на конференции разработчиков для ввода-вывода Google анонсировала свой "самый продвинутый" TPU на сегодняшний день. Trillium, ускоритель алгоритмов машинного обучения, представляет собой кульминацию более чем десятилетних исследований специализированного оборудования для искусственного интеллекта и является фундаментальным компонентом, необходимым для построения моделей искусственного интеллекта следующего поколения.

реклама

Google объяснил, что первый TPU был разработан в 2013 году, и без него многие из самых популярных сервисов компании сегодня были бы невозможны. Распознавание речи в режиме реального времени, распознавание объектов на изображениях, языковой перевод и продвинутые модели искусственного интеллекта, такие как Gemini, Imagen и Gemma, - все это благодаря TPU.

Как и его предшественники, Trillium был разработан с нуля для ускорения работы нейронных сетей. TPU 6-го поколения от Google обеспечивает увеличение производительности на один чип в 4,7 раза по сравнению с предыдущим поколением за счет использования блоков умножения матриц большего размера и более высокой тактовой частоты.

Несмотря на то, что Trillium намного мощнее, он также более экологичен. Google утверждает, что TPU 6-го поколения более чем на 67% энергоэффективнее, чем TPU v5e. Компания перечисляет некоторые передовые приложения для искусственного интеллекта, которые Trillium, как ожидается, предоставит клиентам, такие как взаимодействие между людьми и автомобилями, над которыми работает Essential AI.

Trillium также ускорит искусственный интеллект для Nuro, компании, работающей над моделями искусственного интеллекта для роботов, Глубокой геномикой для разработки передовых лекарств, и Deloitte, которая стремится "трансформировать" свой бизнес с помощью генеративного искусственного интеллекта. Google DeepMind также будет использовать Trillium TPU для обучения будущих версий своих собственных моделей искусственного интеллекта из линейки Gemini.

Trillium является частью гиперкомпьютера искусственного интеллекта Google, суперкомпьютерной архитектуры, разработанной для управления самыми передовыми рабочими нагрузками искусственного интеллекта. В гиперкомпьютере искусственного интеллекта TPU, основанные на оптимизированной инфраструктуре и программном обеспечении с открытым исходным кодом, будут работать вместе для обучения и обслуживания моделей искусственного интеллекта в будущем. Позже в этом году внешние компании получат доступ к новым облачным инстансам на базе Trillium.