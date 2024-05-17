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Zelikman
Google представила свой новейший тензорный процессор Trillium
Компания заявляет, что её новый TPU Trillium позволит начать работу над моделями ИИ следующего поколения

  В этом году на конференции разработчиков для ввода-вывода Google анонсировала свой "самый продвинутый" TPU на сегодняшний день. Trillium, ускоритель алгоритмов машинного обучения, представляет собой кульминацию более чем десятилетних исследований специализированного оборудования для искусственного интеллекта и является фундаментальным компонентом, необходимым для построения моделей искусственного интеллекта следующего поколения.

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  Google объяснил, что первый TPU был разработан в 2013 году, и без него многие из самых популярных сервисов компании сегодня были бы невозможны. Распознавание речи в режиме реального времени, распознавание объектов на изображениях, языковой перевод и продвинутые модели искусственного интеллекта, такие как Gemini, Imagen и Gemma, - все это благодаря TPU.

  Как и его предшественники, Trillium был разработан с нуля для ускорения работы нейронных сетей. TPU 6-го поколения от Google обеспечивает увеличение производительности на один чип в 4,7 раза по сравнению с предыдущим поколением за счет использования блоков умножения матриц большего размера и более высокой тактовой частоты.

  Несмотря на то, что Trillium намного мощнее, он также более экологичен. Google утверждает, что TPU 6-го поколения более чем на 67% энергоэффективнее, чем TPU v5e. Компания перечисляет некоторые передовые приложения для искусственного интеллекта, которые Trillium, как ожидается, предоставит клиентам, такие как взаимодействие между людьми и автомобилями, над которыми работает Essential AI.

  Trillium также ускорит искусственный интеллект для Nuro, компании, работающей над моделями искусственного интеллекта для роботов, Глубокой геномикой для разработки передовых лекарств, и Deloitte, которая стремится "трансформировать" свой бизнес с помощью генеративного искусственного интеллекта. Google DeepMind также будет использовать Trillium TPU для обучения будущих версий своих собственных моделей искусственного интеллекта из линейки Gemini.

  Trillium является частью гиперкомпьютера искусственного интеллекта Google, суперкомпьютерной архитектуры, разработанной для управления самыми передовыми рабочими нагрузками искусственного интеллекта. В гиперкомпьютере искусственного интеллекта TPU, основанные на оптимизированной инфраструктуре и программном обеспечении с открытым исходным кодом, будут работать вместе для обучения и обслуживания моделей искусственного интеллекта в будущем. Позже в этом году внешние компании получат доступ к новым облачным инстансам на базе Trillium.

#технологии #google #искусственный интеллект #компьютеры #железо #trillium
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Chihonya
13:40
да откуда у нищего хвастуна денег столько
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Nvidia&Intel Hater
13:40
да неужели
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Chihonya
13:39
ну хватит, у меня живот уже болит, напиши в интуль, чтобы окромя ой три ничего не выпускали, все тянет, верно же?
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Nvidia&Intel Hater
13:38
там ждалко нет 2-х ядерных .он говорит и такой бы потянул ,главное на ядро производительность -диагноз простой -дурачек )
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Tarment
13:38
Я написал максимум, ой 3 как видно всё тянет и очевидно больше не нужно, ну 12400 можно ещё
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Chihonya
13:38
большие и вумные посоны меня просветили, сегодня же махну на 12100 с доплатой с моей стороны)
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Chihonya
13:37
вот тут хоть правильно написал, нужен хоть 12400, ну не ой три всратый
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Легенда
13:36
так то да. щя чихонь неплохо обкекалась , купил проц а он ненужон.
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Nvidia&Intel Hater
13:36
да с твоим монитором хоть говном обмажся что ты и делаешь -там разницы нет.я выкинул 60 герцовый в буквальном смысле в 2017 году.так же fhd был
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Tarment
13:36
Тогда покупал бы 7950 и 4090, если уж хвастаться, то по полной
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
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