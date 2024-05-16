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Zelikman
Директор МВФ: Технологии ИИ могут повлиять на 40-60% всех рабочих мест
По мнению Кристалины Георгиевой, есть опасность, что развитие искусственного интеллекта оставит многих людей без работы.

  Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сделала мрачный прогноз на конференции, организованной Швейцарским институтом международных исследований. Она сказала, что влияние искусственного интеллекта будет ощущаться на 40% всех рабочих мест по всему миру, и это число может вырасти до 60% в развитых странах, таких как Соединенные Штаты. Георгиева предупредила, что работникам и организациям необходимо подготовиться к этим изменениям. 

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"У нас очень мало времени, чтобы подготовить к этому людей, а также предприятия", - сказала она.

  С её слов, все аспекты использования ИИ на рабочем месте являются негативными.

  "Это может привести к огромному росту производительности, если мы будем хорошо с этим справляться, но это также может привести к большему обману и, конечно, к большему неравенству в нашем обществе", - добавил директор МВФ.

  Георгиева заявила, что мир стал более устойчивым к глобальным потрясениям после пандемии Covid-19. Она также отметила, что, несмотря на ранее быстро растущую инфляцию, прогнозы о том, что большинство экономик впадут в рецессию, не сбылись. Это показывает, что экономика может лучше противостоять потрясениям, чем ожидают люди.

  Были получены многочисленные сообщения о количестве рабочих мест, которые будут уничтожены искусственным интеллектом - более 2 миллионов в Соединенных Штатах к 2030 году, согласно одному исследованию, в то время как Goldman Sachs прогнозирует, что это может повлиять на 300 миллионов рабочих мест в Соединенных Штатах и Европе.

  Уже есть примеры того, как генеративный искусственный интеллект отнимает рабочие места - его часто называют одной из причин массовых увольнений в технологической и игровой индустриях. Сторонники ИИ постоянно указывают на то, что ИИ в конечном итоге создаст больше рабочих мест, чем уничтожит: 97 миллионов против 85 миллионов, по данным Всемирного экономического форума. По мнению экспертов, обществу придется подождать, чтобы выяснить правда ли это, или многие люди попросту "утонут", когда их накроет волна искусственного интеллекта.

#технологии #искусственный интеллект #экономика #мвф
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