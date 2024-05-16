Видео Samsung вышло в ответ на неудачную кампанию гиганта из Купертино - Apple "Crush"

Samsung в очередной раз извлекла выгоду из ошибок Apple, на этот раз высмеяв их последнюю рекламную кампанию для iPad Pro. В последней рекламе корейской компании под названием "UnCrush" изображена женщина, играющая на акустической гитаре, сидя на останках различных предметов, раздавленных гигантским прессом Apple. Реклама является прямым ответом на кампанию Apple "Crush", которая подверглась критике за отсутствие креативности и посыл о том, что технологии убивают рабочие места людей.

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Кампания Apple "Crush" была запущена в начале месяца на мероприятии под названием "Освободи iPad". В рекламе был показан гигантский пресс, раздавливающий различные предметы, включая музыкальные инструменты, скульптуры, книги и картины. Когда пресс подняли, на его месте остался iPad Pro. Реклама подверглась широкой критике в социальных сетях, многие назвали ее скучной и не вдохновляющей. Apple быстро извинилась и решила удалить рекламу со всех ресурсов.

Samsung годами подшучивала над Apple. В 2017 году компания выпустила кампанию, высмеивающую функцию notch в iPhone. В 2018 году Samsung выпустила видеоролик для Galaxy S3, в котором высмеивалась камера iPhone. В этом году Samsung также выпустила серию рекламы, в которой высмеивается камера iPhone. Google также присоединился к веселью, выпустив несколько пародийных объявлений, высмеивающих iPhone. Годы идут, а поводы повеселиться у крупных компаний остаются одни и те же - неудачи Apple.