Посёлок является одним из ключевых пунктов для дальнейшего продвижения в сторону Харькова.

Формирования российских войск приступили к штурму посёлка Липцы в Харьковской области, которое расположено примерно в 20 км от самого города Харьков.

реклама

Согласно заявлениям главы местной администрации Виталия Ганчева, основным направлением наступления российских военных остается город Волчанск, который на сегодняшний день находится на грани полного освобождения. После Волчанска российская армия нацелилась на деревню Липцы, на окраине которой уже присутствуют российские войска. Позиции украинских военнослужащих активно уничтожаются непрерывными атаками российской авиации и артиллерии. По словам Ганчева, ситуация в Харьковской области не перестает быть напряженной, а российская армия неустанно продвигается вперед.

Посёлок Липцы и город Волчанск играют решающую роль в освобождении Харьковской области. Взятие данных населённых пунктов позволит российской армии вести артиллерийский огонь по второй линии обороны украинских сил в окрестностях Харькова.

Также сообщается, что украинское военное командование приступило к переброске военнослужащих из учебных центров на передовую в Харьковскую область. В ответ на продвижение российских войск украинская сторона в экстремальной ситуации перебрасывает даже сотрудников полиции, военнослужащих подразделений территориальной обороны и Национальной гвардии к линии боевого соприкосновения в Харькове. Помимо этого, на Харьковский участок переброшена элитная штурмовая бригада Министерства внутренних дел Украины "Лють".