По мнению основателя Telegram, все они либо полностью подвластны правительству США, либо имеют серьёзные уязвимости

Основатель Twitter Джек Дорси обнаружил, что лидеры Signal были активистами, которых использовало правительство Соединённых Штатов. Владелец приложения Telegram Павел Дуров подчеркнул, что личные сообщения нескольких человек на Signal использовались против них в суде. Он добавил, что Signal не так прозрачен, как Telegram, с точки зрения своего кода.

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Дуров, похоже, черпает информацию из отчета City Journal, которым Дорси поделился с X. В отчете отмечается, что первоначально Signal частично финансировался за счет гранта в размере $3 миллионов от Фонда открытых технологий (OTF), спонсируемой правительством. В нем также упоминается о работе нынешнего председателя фонда Signal Кэтрин Малер в Национальном демократическом институте с 2010 по 2011 год, и ее называли "агентом перемен" во время Арабской весны.

"Правительство США потратило $3 миллиона на создание шифрования Signal, и такое же шифрование сейчас используется в WhatsApp, Facebook Messenger, Google Messages и Skype. Похоже, что крупным технологическим компаниям в США не разрешено создавать свои собственные протоколы шифрования, независимые от вмешательства правительства ", - сказал Дуров.

Илон Маск, владелец X, отреагировал на статью словами: "В Signal известны уязвимости, которые не устранены. Это странно".

Генеральный директор Signal Мередит Уитакер отреагировала на сообщения Маска длинным сообщением о методах безопасности и раскрытии информации. Она начала со слов: "У нас нет доказательств этих уязвимостей, и мы ни о чем не были проинформированы".