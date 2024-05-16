Корпорация планирует нарастить своё присутствие на китайском рынке и расширить сотрудничество с компаниями Поднебесной

Российская корпорация "Ростех" демонстрирует передовые технологии в области авиации, газотурбостроения, медицинского оборудования и фармацевтики на восьмой российско-китайской выставке в Харбине. Главной достопримечательностью выставки является полномасштабная модель первой отечественной газовой турбины большой мощности ГТД-110М.

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КПД этой турбины составляет более 36%, что конкурентоспособно с самыми передовыми аналогами из других стран. Первый серийный экземпляр этой турбины был установлен на ТЭС "Удар" в Краснодарском крае, Россия, и будет использоваться для удовлетворения энергетических потребностей южного региона России.

"Ростех" также представляет новую газоперекачивающую установку российского производства УГПА-16(25) мощностью 16 или 25 МВт. Это устройство допускает использование различных типов двигателей и может использоваться в различных областях применения. Оно разработано для снижения затрат на планирование проекта и строительство газотранспортной инфраструктуры, обеспечивая при этом взаимозаменяемость деталей и систем.

Директор по международным связям и региональной политике "Ростеха" Виктор Клаудов заявил, что Российская Федерация заинтересована в наращивании своего присутствия на китайском рынке, укреплении деловых связей с китайскими партнерами. "Ростех" представляет на выставке широкий ассортимент продукции, включая вакцины, медицинское оборудование и инновационную технологию газотурбинных установок. Турбина ГТД-110М заслуживает особого внимания, поскольку она превосходит зарубежные аналоги по компактности и весу.

У посетителей выставки также будет возможность увидеть модели самолетов российской авиации, таких как МС-21, SJ-100, Ил-76МД-90А, а также Ка-226Т и Ка-32А11ВКС. "Ростех" также демонстрирует свое новейшее медицинское оборудование.

Российско-китайская выставка в Харбине продлится с 17 по 21 мая, в ней примут участие 9 ведущих компаний "Ростех", в том числе ОДК, OAK, Вертолеты России, Нацимбио, Швабе, КРЭТ, Росэлектроника, РТ-Техприемка и Калининградский янтарный комбинат.