Первой моделью из линейки выйдет процессор Intel N250

Компания Intel объявила о предстоящем выпуске Intel N250, нового процессора линейки Twin Lake, который заменит текущую линейку бюджетных процессоров, включая Intel N100. Ожидается, что N250 выйдет во второй половине текущего года и будет ориентирован на устройства OEM-производства, такие как Chromebook и другие системы с низким энергопотреблением.

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По имеющимся данным, N250 будет практически идентичен своим предшественникам, N100, с базовой архитектурой, которая, вероятно, будет такой же, как архитектура Alder Lake-S. N250, скорее всего, будет использовать те же ядра на базе Gracemont, что и N100. В настоящий момент стоимость N100 составляет $55, и ожидается, что ценник на N250 будет аналогичным, если не ниже. Учитывая относительно скромный характер этого обновления, вполне вероятно, что N250 станет популярным выбором для экономных потребителей, которые ищут надежный и доступный процессор. Данный процессор также станет популярным выбором для мини-ПК, учитывая его низкое энергопотребление и высокую эффективность.

В настоящее время самым производительным процессором в линейке Alder Lake-N является Intel Core i3-N305, который имеет 8 ядер с максимальной частотой 3,8 ГГц и потребляемой мощностью до 15 Вт. Хотя маловероятно, что N250 будет таким же мощным, как N305, но он станет значительным улучшением по сравнению с N100.