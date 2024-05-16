Согласно имеющимся данным, после полной сборки и запуска данный суперкомпьютер может стать самым быстрым из всех имеющихся на сегодняшний день.





На конференции ISC High Performance в Федеративной Республике Германия, был представлен новейший Blade-сервер суперкомпьютера El Capitan. Снятая передняя крышка показала начинку аппарата, включая мощный APU AMD Instinct MI300.

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El Capitan, основанный на новейшем APU MI300 от AMD, может стать самым производительным суперкомпьютером во всём мире, с вычислительной мощностью 2 эксафлопс. Система будет построена на архитектуре Shasta и сетевой подсистеме Slingshot-11.

Этот Blade-сервер, названный как HPE Cray Supercomputing EX255A, содержит в себе 8 чипов MI300, установленных в небольшом модуле. Каждый чип получил медные теплораспределители и цельнометаллические радиаторы с медными охлаждающими трубками.





Также все Blade-сервера оснащены двумя четырехпроцессорными узловыми картами, способными работать с двумя APU MI300 на каждой. Также предусмотрены порты для подключения к сетевой системе HPE Slingshot-11.

Это значительный прогресс в развитии вычислительной техники, представляющий новейшие достижения в области процессорных технологий и архитектуры суперкомпьютеров. Однако, все подробные технические характеристики и всю мощь новейшего суперкомпьютера можно будто узнать лишь после его полной сборки и запуска.