По мнению американских экспертов, в США распространяется мнение, что ближайшие месяцы могут стать решающими для Украины.





По мнению экспертов из американского издания The New York Times, Москва и Киев способны достичь соглашения о длительном прекращении огня по "корейскому сценарию". Перемирие и переход к переговорному процессу могут начаться в течение ближайших нескольких месяцев.

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В администрации Байдена возрастает уверенность, что следующие месяцы должны стать определяющими, поскольку и Россия, и Украина могут, наконец, достичь перемирия через переговоры, аналогичные тем, что привели к окончанию боестолкновений в Корее в 1953 году, считают американские журналисты.

Опрашиваемые в Вашингтоне чиновники утверждают, что обстановка на линии боевого соприкосновения изменилась после увеличения активности российской армии в Харьковской области. Вашингтон опасается, что положение Киева станет ещё хуже.

Часть зарубежных аналитиков считает, что главной целью освобождения российскими войсками территорий на Харьковском участке является ослабление украинской обороны на других участках. Согласно их мнению, это может случиться, когда руководство украинских вооруженных сил начнет отправлять войска для обороны Харькова.

В то же время, несколько высокопоставленных чиновников из Соединённых Штатов предполагают, что возобновление американских военных поставок Зеленскому поможет украинским силам спасти положение. Кроме того, они надеются, что Украине удастся вернуть часть потерянных за последнее время населенных пунктов.