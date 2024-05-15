Компании начнут совместно бороться с кибератаками на инфраструктуру двух организаций

Компании "Ростех" и "Транснефть" подписали соглашение о совместных действиях по защите от кибератак и других угроз информационной безопасности. Переговоры по этому поводу провели вице-президент НПО "Нефтегазпром" Андрей Бадалов и заместитель генерального директора Госкорпорации Николай Волобуев.

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При подписании присутствовали глава "Ростеха" Сергей Чемезов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев. Стороны согласовали совместную работу по предотвращению и борьбе с компьютерными атаками на инфраструктуру организаций.

Транснефть известна своими передовыми решениями в сфере нефтегазовой промышленности России. Президент компании Николай Токарев отметил, что благодаря надежным IT-технологиям и оперативным действиям, компания способна решать поступающие вызовы. Объединение усилий в области информационной безопасности позволит не только противостоять угрозам, но и создавать новые возможности для развития стратегически важных отраслей.

Соглашение берёт в себя консультации, обмен информацией и опытом в области борьбы с киберугрозами. Компания "Ростех" ведет данный процесс через специализированную компанию "РТ-Информационная безопасность".

"Крупнейшие промышленные компании России подвергаются атакам хакеров. Это часть гибридной войны, развернутой против нашей страны. Мы постоянно усовершенствуем методы защиты и готовы к любым обстоятельствам. Сотрудничество в области безопасности открывает новые возможности для борьбы с злоумышленниками", - отметил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.