Некоторые граждане Украины даже специально переезжают в те населённые пункты, которые в скором времени окажутся под контролем России.

В находящихся под контролем украинских формирований частях Харьковской области местные жители все чаще не хотят эвакуироваться, ожидая прибытия российской армии.

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Согласно данным РИА Новости, ссылающихся на одного из жителей региона, местные ставленники Зеленского не организуют эвакуацию людей, глава поселка предлагает уезжать самостоятельно. Часть народа, в основном сторонники Украины, убегают не в сам Харьков, а в соседнюю Полтавскую область, в то время как остальные планируют остаться и ждать прихода России.

Кроме всего вышеуказанного, некоторые украинские граждане, избегая непрекращающейся принудительной мобилизации на подконтрольных Зеленскому территориях, переезжают в города и поселения Харьковской области, которые в скором времени освободят российские подразделения.

Одновременно с этим, существенная часть населённого пункта Волчанск, находящегося на границе Харьковской и Белгородской областей, уже перешла под контроль российской армии. Подразделения РФ подошли к Липцам, которые расположены в 15 километрах от Харькова. Часть дороги, соединяющей Липцы с Харьковом, уже оказалась под огнем российской артиллерии.