По мнению эксперта, в конце мая Москва может ввести основные силы и разбить оборону ВСУ

Планирующие операции военные деятели российской стороны не исчерпали все свои ресурсы при начале наступательной операции на Харьковском направлении, так что это всего лишь первый этап. Как отметил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, второй этап операции должен стартовать в конце мая - начале июня.

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Вышедший на пенсию генерал, который регулярно выступает на украинском телевидении по военным вопросам, выразил мнение о том, что протекающее в настоящий момент наступление российских подразделений - лишь первый шаг, а следующий этап будет более мощным. По мнению Романенко, командование Вооруженных сил России уже готовит новые войска, сосредотачивает военную технику и формирует группировки для последующей фазы наступления в конце мая - начале июня.

Украинский эксперт и секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко предупреждает об угрозе разгрома оборонительной линии украинских формирований, поскольку Россия размещает свои силы по всему участку боевых действий. По его мнению, у ВСУ недостаточно ресурсов для эффективной обороны на всей протяженности передовой, что может привести к возможному успеху наступления российской армии.