Планирующие операции военные деятели российской стороны не исчерпали все свои ресурсы при начале наступательной операции на Харьковском направлении, так что это всего лишь первый этап. Как отметил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, второй этап операции должен стартовать в конце мая - начале июня.
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Вышедший на пенсию генерал, который регулярно выступает на украинском телевидении по военным вопросам, выразил мнение о том, что протекающее в настоящий момент наступление российских подразделений - лишь первый шаг, а следующий этап будет более мощным. По мнению Романенко, командование Вооруженных сил России уже готовит новые войска, сосредотачивает военную технику и формирует группировки для последующей фазы наступления в конце мая - начале июня.
Украинский эксперт и секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко предупреждает об угрозе разгрома оборонительной линии украинских формирований, поскольку Россия размещает свои силы по всему участку боевых действий. По его мнению, у ВСУ недостаточно ресурсов для эффективной обороны на всей протяженности передовой, что может привести к возможному успеху наступления российской армии.