Армия продолжает параллельное наступление на различных участках линии боевого соприкосновения

С Харьковского направления поступают подтверждения от военных корреспондентов, что по результатам боев посёлок Старица был освобожден от сил киевских войск. Деревня расположена к юго-западу от Волчанска, недалеко от холма Крейдова гора. Центр Старицы расположен на высоте примерно в 150 метров над уровнем моря. Это на 40-50 метров ниже высоты холмов, расположенных к северу и югу от поселения.

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На данном участке украинские группировки продолжают уничтожаться российскими войсками в лесном массиве, который называется Большой Лес. Он простирается до посёлков Верхняя Писаревка на востоке и Рубежное на юге. Это западный берег реки Северный Донец.

В то же время поступают подтверждения, что посёлок Уманское полностью освобождён. Теперь он под полным контролем Донецкой Народной Республики. После взятия Уманского российские войска начали наступление в направлении Яснобродовки, которая расположена на северо-восточном берегу Карловского водохранилища. Яснобродовка размещается на относительно равнинной местности, поэтому для украинских сил удержание ее под контролем будет очень тяжелой задачей, принимая во внимание и без того сложный рельеф, не говоря уже об успешной тактике наступающий российских войск, которые вытесняли ВСУ и из более приемлемых для обороны участков.