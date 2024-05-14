Разработка и тестирование данного проекта проходили свыше 20-ти лет

Российские вооружённые силы приняли межконтинентальную баллистическую ракету морского типа базирования "Булава" на вооружение для своих Военно-Морских сил.

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Ракета "Булава" с тремя ступенями на твердом топливе разработана для оснащения подлодок проекта 955 ("Борей") и проекта 955А ("Борей-А"). Ее дальность полёта превышает 9000 километров. Ракета оснащена десятью гиперзвуковыми маневренными блоками ядерных боеголовок с индивидуальным наведением и мощностью 100-150 килотонн каждый. Атомные подлодки Российской Федерации могут нести в себе до 16 таких ракет. Разработка данного боеприпаса "Булава" началась в конце 20-го века, а запуски продолжаются с 2004 года, при этом все тесты протекают в соответствии с государственной программой.

Ранее сообщалось, что испытания ракеты "Булава" проводились с подводного атомного крейсера проекта 955А "Борей". Испытания были частью заключительного этапа государственной приемки. Россия придерживается стабильности в строительстве своего атомного подводного флота и демонстрирует миру свое новое оружие. Тем временем в армии Соединённых Штатов ракеты Minuteman, которые по уставу должны были быть сняты с вооружения в 1999 году, все еще находятся на боевом дежурстве.