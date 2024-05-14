Одновременно с этим, на данный товар продолжает расти цена на маркетплейсах

Судя по всему, невзирая на явное сокращение доходов от майнинга на видеокартах и захвата основных перспективных криптопроектов специализированным ASIC-оборудованием, которое в десятки или сотни раз энергоэффективнее видеоадаптеров, из рынка продолжают исчезать флагманские видеоадаптеры Nvidia GeForce RTX 4090.

реклама

У отечественных оффлайн ритейлеров полностью отсутствуют данные модели, а на маркетплейсах цены на эти графические ускорители продолжают расти. Если ранее можно было приобрести данный адаптер за 230-250 тысяч рублей, то на сегодняшний день минимальный ценник составляет от 270 тысяч и выше.

Естественно речь идёт о самом бюджетном исполнении от вендора Palit без заводского разгона.

Вероятнее всего, высокий спрос на данные модели подогревают технологии искусственного интеллекта, для которых собираются целые дата-центры на основе видеоадаптеров Nvidia RTX 4090. Ранее Соединённые Штаты Америки запретили экспорт этих видеокарт в Китайскую Народную Республику, чтобы не допустить стремительного технологического развития Поднебесной в сфере ИИ. Сообщалось, что китайские компании даже закупали геймерские персональные компьютеры в других азиатских странах, чтобы извлекать из них флагманские ускорители и использовать для ИИ-вычислений.

Вместе с этим, домашние майнеры продолжают собирать мощные универсальные системы на основе тех же RTX 4090 и высокопроизводительных многоядерных центральных процессорах для сдачи их в аренду. Такой вариант добычи криптовалют, по словам майнинг-блогеров, остается достаточно прибыльным.

Однако, насколько всё это может быть целесообразно, учитывая выход новых флагманов 5000-го поколения Nvidia уже к концу текущего года? Вероятно, к этому моменту, цены на нынешние модели просядут, так как дата-центры начнут закупку наиболее актуального железа, и в конечном итоге шахтёры окажутся в минусе.