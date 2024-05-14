Стартовая цена новой модели Unitree G1 будет составлять всего 16 тысяч долларов.

Разработка гуманоидов в китайской робототехнической компании Unitree продвигается быстрыми темпами.

реклама

До недавнего времени казалось, что Unitree сосредоточена на разработке роботов-собак, таких как Go2 и B2. Однако, имеющиеся в продаже четвероногие "животные" использовались в некоторых довольно опасных целях, таких как противопожарный термонатор и вариант с легким противотанковым ружьем M72, установленным на спине и разработанный для морской пехоты. Роботы-собаки компании нашли хорошее применение в качестве помощников на стройке, впервые их заметили на ICRA 2019.

Однако, Unitree быстро наверстала упущенное и теперь опубликовала первые подробности о своей второй модели - G1 Humanoid Agent. В то время как цена H1 была установлена на уровне 90 тысяч долларов при ожидаемом сроке службы 10 лет, G1 доступен по гораздо более низкой цене в 16 тысяч долларов. Он отлично подходит для тех, кто ищет робота-ассистента, оператора и некоторых других монотонных задач.





G1 выглядит намного более продвинутым, чем H1, благодаря шлему, лицу с 3D-лидарными датчиками и камерой глубины, а также человекоподобным роботизированным рукам. Он также может выполнять захваты тремя когтями, что позволяет ему быть полезным для дома и для работы.

Unitree заявляет, что робот будет способен обучаться и все новые навыки будут передаваться каждому подразделению G1 по воздуху. Встроенный "мозг" имеет восемь высокопроизводительных процессоров, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.