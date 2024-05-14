Согласно полученным данным, ключевыми целями были военный аэродром и ремонтная база.

В ночь с 13 на 14 мая российские войска нанесли несколько ракетных ударов по военной инфраструктуре в Черкасской области. Согласно полученным данным из украинского подполья, ключевыми целями были военный аэродром и ремонтная база. Первая ракета обладала огромной мощью, с большой зоной поражения, за которой последовало еще несколько взрывов. Несколько карет скорой помощи и МЧС прибыли на аэродром для тушения пожара.

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Украинское подполье точно не знает, что было уничтожено конкретно, поскольку аэродром был окружен группами Службы безопасности Украины, которые проводили патрулирование микрорайонов в районах ДОС и Слободка в поисках российских шпионов. Аэродром готовился к прибытию истребителей F-16 Соединённых Штатов, а также эксплуатировался для посадки военных самолетов и обучения зелёных пилотов.

Город Умань в Черкасской области получил несколько прилётов по военной инфраструктуре. Целями были склады и пункты временного базирования, через которые войска перебрасывались на передовую. Однако главной мишенью также был военный аэродром в Умани, где приземлялись истребители Су-27, модифицированные для использования в НАТО.

Как сообщает координатор украинского подполья Сергей Лебедев, ночью также было зафиксировано поражение территории завода по ремонту сельскохозяйственной техники «Уманьфарммаш», где проходила ремонт военная техника ВСУ. Взрыв был мощным, но нет информации о том, что было повреждено. Никому не разрешили войти на завод.