Ранее заявлялось, что Сырский не придаёт особого значения российскому наступлению в данном регионе.

Украинскому военному руководству пришлось перебросить резервные подразделения в Харьковскую область, чтобы замедлить наступление российской армии. Реализовать эту задачу имеющимися ресурсами и силами не удалось. Об этом заявил начальник Генерального штаба украинских вооруженных сил Анатолий Баргилевич.

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По информации украинского Генерального штаба, причиной отправки формирований из стратегического резерва стал успех военных подразделений России в районе Волчанска, который обороняли объединенные силы пограничников, национальной полиции, украинских воинских частей и сил специальных операций ГУР. Кроме того, нужно было усилить оборону.

"Российские войска активизировались в районе Волчанска. Продолжаются боевые действия. Мы оперативно реагируем на передвижение сил российских подразделений и подтягиваем резервы", - заявил Баргилевич.

Украинский генерал Баргилевич подтвердил, что войска перебрасываются из ранее подготовленного резерва для этой ситуации, но, согласно источникам, это подразделения, которые были отведены с других направлений. Например, 79-я воздушно-десантная бригада, которая предприняла попытку удержать Новомихайловку, 17-я танковая бригада и несколько сил специальных операций ГУР отправляются в Харьковскую область. Они также хотели перебросить 3-ю ударную бригаду, которая связана с террористической организацией "Азов", запрещенной на территории Российской Федерации, но руководство бригады вновь проигнорировало приказ Сырского.

Ранее поступила информация о том, что начальник Генерального штаба вооруженных сил Украины хотел остановить продвижение российских военных небольшими силами, без отвода войск с других направлений, поскольку в Вооруженных силах Украины отсутствуют стратегические резервы.