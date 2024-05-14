Ранее большинство экспертов считало, что амбициозная программа Starlink Илона Маска окажется провалом.

Предполагаемый показатель EBITDA Starlink после вычета налогов, износа и амортизационных отчислений составляет 3,8 миллиарда долларов, а денежный поток - примерно 600 миллионов долларов. Исследовательская компания Quilty Space, специализирующаяся на спутниковой индустрии, недавно объявила, что интернет-сервис Starlink от SpaceX наконец стал прибыльным, превзойдя негативные ожидания, высказанные многими ветеранами отрасли.

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По словам Криса Куилти, соучредителя Quilty Space, быстрый рост Starlink застал врасплох почти всех. SpaceX впервые объявила о своем плане создания "мега-группировки" спутников в 2015 году с амбициозной целью предоставления доступа в Интернет клиентам по всему миру с низкой околоземной орбиты.

Изначально проект считался слишком сложным для достижения значительных результатов. В 2015 году крупнейшая на орбите сеть спутниковой телефонной связи Iridium насчитывала 66 спутников. Куильти предсказывал, что Starlink будет оказывать ограниченное влияние на определенные сегменты отрасли, но он никогда не ожидал того уровня успеха, которого достигла компания.

В настоящее время Starlink управляет 5200 спутниками, обеспечивая доступ в Интернет 2,7 миллионам абонентов в 57 странах. Являясь частью портфеля SpaceX, компания публично не раскрывает свои финансовые показатели. Однако, компания Quilty разработала специализированную модель для оценки производительности интернет-сервиса cosmic.

По словам Куилти, выручка Starlink, по прогнозам, достигнет 6,6 миллиарда долларов в 2024 году, что значительно выше, чем почти нулевая выручка компании всего четыре года назад. Компания достигла этих впечатляющих результатов благодаря эффективному управлению затратами. SpaceX построила свои собственные спутники, каждая модель версии 1.0 стоила около 200 тысяч долларов. Аналитики Quilty объясняют успех Starlink его "агрессивной" стратегией вертикальной интеграции, которая сводит к минимуму зависимость от внешних поставщиков. Кроме того, компания достигла беспрецедентных темпов производства в спутниковой индустрии.

Ожидается, что Starlink потратит в этом году около 3,1 миллиарда долларов, при этом продолжающийся рост будет обеспечен спутниками версии 3.0. Эти новые спутники предлагают расширенные возможности, включая более высокие скорости для широкополосного доступа и прямую связь с сотовыми сетями, устраняя необходимость в наземных пользовательских терминалах. Кроме того, SpaceX сотрудничает с военными США в разработке секретной сети наблюдения.