Данный пакет помощи на $30 млн полностью проплачен Министерством обороны Германии.

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новые комплексы реактивных систем залпового огня HIMARS в рамках очередного пакета военной помощи. Агентство Министерства обороны США, ответственное за военное сотрудничество с другими странами, уведомило Конгресс о планируемой поставке трех систем HIMARS стоимостью 30 миллионов долларов, которые будут полностью профинансированы правительством Германии. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил об этом во время визита в Вашингтон, где провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином.По данным Министерства обороны США, системы HIMARS будут доставлены в Украину быстро. Похоже, что Украине нужны эти системы для использования ракет ATACMS.

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Ранее сообщалось, что США предоставили Украине 21 систему HIMARS из собственных запасов и заказали 18 дополнительных систем по контракту на поставку после 2024 года. Некоторые из ранее предоставленных систем были уничтожены российскими войсками, в то время как другие были повреждены и отправлены на ремонт. Общие потери этих систем трудно оценить количественно, но известно, что некоторые из них не были признаны уничтоженными даже украинским правительством.

Недавно США поставили Украине партию оперативно-тактических ракет ATACMS, которые могут быть запущены с этих комплексов. США подписали контракт с Берлином на закупку трех пусковых установок для украинских вооруженных сил в попытке устранить опасения по поводу того, что военная помощь не будет одобрена Конгрессом.