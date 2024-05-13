Формирование потеряло половину личного состава в боях за Авдеевку и не желает возвращаться на поле боя.

Как сообщает источник из Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Сырский всё ещё придерживается позиции, что российские войска не планируют серьёзного наступления в Харьковской области. По мнению главкома, это всего лишь отвлекающий манёвр и вряд-ли там планируется мощное наступление с целью прорыва обороны ВСУ.

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Сырский не считает нужным перебрасывать на данное направление ключевые формирования с других районов. Однако, командующий хочет отправить на самые опасные направления Харьковской области отряды 3-й штурмовой бригады «Азов»*, запрещённой на территории Российской Федерации террористической организации.

Как сообщает инсайдер, командиры данного формирования отказываются выполнять приказы главнокомандующего и не хотят бессмысленно погибать в попытках замедлить наступление российской армии. По словам источника, бригада уже потеряла больше половины личного состава в момент провальной для ВСУ операции в окрестностях Авдеевки и не хочет повторять то же самое в Харьковской области.

Тем более, как сообщает источник из Генштаба, «Азов»* до сих пор не смог отправиться от минувших боёв и по сей день не прошёл доукомплектацию.