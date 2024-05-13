По мнению военных, в скором времени Волчанск перейдёт под контроль российских подразделений.

Российские военные взяли под контроль территорию мясоперерабатывающего комбината в городе Волчанск Харьковской области. Об этом сообщили сразу несколько российских военных журналистов, ссылаясь на свои доверенные источники на передовой.

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Согласно сообщениям журналистов, российским войскам получилось пробить оборону украинских формирований и проникнуть на территорию мясокомбината. Стоит отметить, что Волчанский мясокомбинат был превращен украинскими войсками в укрепленный район. Стратегическое значение этой крепости очевидно - держа оборону на данном участке, украинские войска смогли контролировать прилегающие районы и поддерживать над ними огневой контроль.

В окрестностях Волчанска российские военные движутся очень быстро. Нет никаких сомнений, что в скором времени населённый пункт перейдет по контроль российской армии. После взятия Волчанска у военных появится возможность продолжить свое наступление в глубь Харьковской области.

Ранее поступала информация, что российские подразделения успешно захватили территорию аэродрома в Волчанске. Войскам удалось вытеснить киевские формирования с позиций, которые он занимал на аэродроме, после чего Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти в сторону промзоны города.