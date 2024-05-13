По словам украинской стороны, ВСУ не имеют никаких проблем на передовой, а действуют по плану.

Продвижение российской армии в Харьковской области осуществляется по установленному плану, который был заранее известен Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Действия штурмовых подразделений российских вооруженных сил находятся под пристальным наблюдением и контролем Генштаба Вооруженных сил Украины. Именно такую картину происходящего хочет внушить представитель военной разведки Андрей Юсов.

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По словам Юсова, украинские военные были заранее проинформированы о планах российских военных относительно наступления в Харьковской области, командование предупредило о готовящемся наступлении. Однако, почему при этом украинские формирования оказались не в силах его остановить, не сообщается.

"Можно сказать, что действия России на этом направлении начались по плану, который был известен заранее, и он был доведен до сведения Генерального штаба украинской разведки, а также всех необходимых учреждений, руководства и командования", - заявил Юсов.

Пока Юсов обсуждает ситуацию с Генеральным штабом Сырского, который якобы все знал, украинские военнослужащие активно идут сдаваться в плен, так как не хотят погибать за действующую власть в лице Зеленского и его окружения. Кроме того, российские войска взяли в плен нескольких представителей ГУР МО Украины, с помощью которых украинское военное командование пыталось спасти ситуацию и предотвратить прорыв обороны. По сообщениям украинских СМИ, киевские военные держат всё под контролем и не имеют никаких проблем.