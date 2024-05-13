Сообщается, что подразделения сумели оттеснить ВСУ на флангах города

В центре внимания в настоящее время находится Харьковская область, где уже прошли третьи сутки наступательных действий со стороны группировки "Север", однако, в окрестностях Часов Яра также линия соприкосновения не стояла на месте. Российские подразделения не прекращают оттеснять украинские формирования с флангов города. Ситуация в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считается очень близкой к катастрофе, поскольку российская армия расширила свой плацдарм у южной части в районе канала "Северский Донец — Донбасс".

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Начало российского продвижения на севере вынудило украинское военное командование отозвать часть своих военных из-под Часов Яра и отправить их в Харьковскую область. Это уже повлияло на продолжающиеся боестолкновения. Хотя украинские военные пытаются сопротивляться, уже сейчас ясно, что существуют проблемы с нехваткой личного состава, бронетехники и боеприпасов. Что еще хуже, командующий ВВС Украины Павлюк заявил, что Часов Яр не является стратегически важным населенным пунктом.

По информации военных корреспондентов, десантники 98—й десантно-штурмовой дивизии ВДВ и их соседи продолжают оттеснять украинских военных с флангов Часов Яра, параллельно наступая в районе микрорайона "Канал". На южном фланге российские войска расширили плацдарм и захватили автодорогу Ивановское (Красное) - Часов Яр, тем самым еще больше ослабив позиции украинских военных в районах Андреевки и других населенных пунктов. На северном фланге бойцы 200-го ОМСБр ведут наступление в направлении Калиновки.

В микрорайоне "Канал" войска атакуют позиции украинских военных небольшими группами штурмовиков, ожидается, что в скором времени киевская группировка начнет отход на вторую оборонительную линию.