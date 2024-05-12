Администрация Байдена вводит повышенные тарифов на импортируемые электромобили

Администрация Байдена намерена объявить о повышении тарифов на импортируемые электромобили, аккумуляторы и солнечные панели из Китая, согласно источникам, знакомым с этим вопросом. Ожидается, что тариф на импортируемые электромобили из Китая увеличится с 25% до 100%, в то время как на все импортируемые автомобили в США будет введен дополнительный налог в размере 2,5%.

реклама

Считается, что администрация сделает объявление во вторник, хотя официальные лица предупредили, что сроки могут измениться. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что Китай, похоже, готовится наводнить рынок США экспортом экологически чистых энергетических продуктов, поскольку его внутренний спрос не может поглотить избыточную продукцию его заводов.

Правительство Соединённых Штатов стремится защитить отечественных производителей электромобилей, которые сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны более дешевых и не менее качественных китайских моделей. В прошлом году сообщалось, что Китай опередил США в исследованиях и разработках в 37 из 44 новых технологий, включая аккумуляторы, что создает высокий риск монополизации в этих областях. Этот шаг отражает опасения в США по поводу конкуренции со стороны Китая. Ранее Байден предложил повысить тарифы на китайскую сталь и алюминий, а торговый представитель США начал расследование недобросовестной практики в китайской судостроительной промышленности, вызванное петицией Объединенного профсоюза металлургов.

Точное влияние этих новых тарифов на рынок электромобилей в США остается неопределенным. Китайские производители электромобилей в значительной степени сместили свое внимание с рынка США, из-за существующей тарифной политики, вместо этого сосредоточившись на развивающихся рынках экологически чистых транспортных средств в таких странах, как Бразилия, Израиль и Таиланд. Примечательно, что самые продаваемые электромобили на этих рынках производятся компанией BYD Co., китайским производителем электромобилей и гибридных автомобилей. По иронии судьбы, решение ограничить импорт недорогих электромобилей из Китая может помешать другой ключевой цели администрации Байдена: сокращению выбросов парниковых газов.