Сообщается, что российская армия имеет успехи на всех участках линии соприкосновения

В ходе успешной спецоперации, проведенной в глубине обороны украинских сил, войска группировки "Север" освободили четыре села в Харьковской области. В одном из самых сложных направлений для Вооруженных сил Украины, а именно на севере, началась операция по освобождению приграничной территории. Российская армия продвинулась вперед, развернувшись в поселках Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Киев понес значительные потери как по личному составу, так и по военной бронетехнике. Подразделения добились успеха и в районах Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань, уничтожив украинские силы и технику. Эта информация была подтверждена Министерством обороны России.

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По данным ведомства, за прошедшие сутки армия совершила успешные поражения украинских вертолетов и техники в районе Манвеловки Днепропетровской области. Вооруженные силы Украины потеряли несколько вертолетов "Ми-24" и один вертолет "Ми-8", также были уничтожены другие виды вооружений.

Группировка "Запад" продолжила свое наступление, занимая более выигрышные позиции и нанося поражение украинским формированиям в различных районах. Армия группировки "Юг" также улучшила свои позиции. В ходе продвижения отрядов группировки "Центр" было улучшено тактическое положение.

Общие потери сил Вооруженных сил Украины по всему фронту достигли значительных показателей за прошедшие сутки: 1400 военнослужащих ВСУ ликвидированы, 4 танка и 3 БМП догорают в полях среди чернозёма. Также в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены различные артиллерийские установки украинской армии, включая САУ «Braveheart» и «Paladin».