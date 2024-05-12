По мнению южнокорейских спецслужб, Россия и КНДР активно торгуют между собой вооружением и технологиями

Южная Корея проводит тщательное расследование возможного применения Вооружёнными Силами Российской Федерации северокорейской ракетной установки в зоне проведения Специальной Военной Операции на Украине, сообщает Yonhap со ссылкой на разведывательное агентство.

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У спецслужб есть предположения, что использованное Россией оружие включает в себя 122-миллиметровую северокорейскую систему залпового огня из 1970-х годов, сообщает информационное агентство.

Соединённые Штаты Америки обвинили Северную Корею в отправке некоторых из своих новейших ракет в Россию. В ответ, по их утверждениям, Москва, скорее всего, предоставит северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну свои образцы вооружения, денежные средства, а также товары, которые помогут поддержать пострадавшую от западных санкций экономику. В свою очередь, КНДР и Россия отрицают какие-либо поставки вооружений.

В январе ННБ опубликовало фотографию северокорейской ракеты, на которой видно, что бойцы движения ХАМАС использовали реактивный гранатомет F-7, произведенный в Северной Корее. Разведывательное агентство заявило, что оно "собирает и накапливает конкретные доказательства относительно масштабов и сроков поставок оружия ХАМАС и другим странам и организациям.