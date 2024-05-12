Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Samsung может запустить пилотную версию производства стеклянных подложек уже к концу 2024 года
Крупнейшие компании рассчитывают, что новый тип подложки позволит продолжить стремительное развитие индустрии

  Компания Samsung Electro-Mechanics усиливает свою работу на рынке полупроводниковых стеклянных подложек, перенеся закупку и установку оборудования на сентябрь. Согласно данным ETNews, в четвертом квартале компания также запустит пилотную линию по производству упаковки нового поколения в Седжоне, Южная Корея, на один квартал раньше, чем планировалось.

реклама

  В свете намеков Samsung на будущее стеклянных подложек на CES 2024, сейчас кажется, что южнокорейский конгломерат движется вперед более быстрыми темпами, чтобы обеспечить себе конкурентное преимущество, особенно по отношению к Intel. В настоящее время компания ожидает начала производства стеклянных подложек для высококлассных систем в корпусах уже в 2026 году.  

  Использование стеклянных подложек открывает значительные возможности для улучшения масштабирования транзисторов в полупроводниковых корпусах. Intel прогнозирует, что к концу десятилетия индустрия полупроводников достигнет пределов в масштабировании транзисторов на кремниевых корпусах с использованием органических подложек из-за их более высокого энергопотребления, склонности к усадке и деформации.

  В отличие от этого, стекло обеспечивает очень плоскую поверхность, что позволяет размещать компоненты ближе друг к другу, а также обладает превосходной термической и механической стабильностью, что приводит к значительно более высокой плотности межсоединений в подложках, потенциально увеличивая ее до 10 раз. Эти преимущества позволяют разработчикам микросхем создавать высокопроизводительные пакеты микросхем высокой плотности, идеально подходящие для задач с высоким объемом данных, таких как искусственный интеллект.

#intel #samsung #технологии #чипы #стеклянные подложки
+
Написать комментарий (0)
Samsung может вернуться к стратегии оснащения своих флагманов 16 ГБ ОЗУ с выходом Galaxy S25 Ultra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Российские РЭБ превращают высокотехнологичное оружие из США на Украине в малоэффективное
7
Модернизированная версия танка «Царь-мангал» выдержала 40 прилётов дронов ВСУ
2
Илон Маск: космические аппараты Starlink подверглись серьёзному воздействию магнитной бури
1
В США провели испытания новой беспилотной ракетной системы AML
+
Канадский производитель броневиков Senator планирует построить завод на территории Украины
1
"Мостовая 2.0": протестирован аналог асфальта, на котором не образуются ямы и трещины
7
В Калининградской области строят импортозамещающий металлургический комплекс
3
В городе Ровно прошёл «День без повесток», который закончился массовой раздачей повесток
1
The Eurasian Times: Азиатские страны с истребителями Су-30 заинтересовались покупкой ракет BrahMos
1
Мозговой чип Neuralink Илона Маска частично отсоединяется у первого пациента-человека
1
В Амурской области идет подготовка к строительству одного из крупнейших ГОКов Дальнего Востока
+
Сэм Альтман вывел Oklo на публичный рынок с целью решения растущего спроса на энергию для ИИ-систем
+
Российские войска продвигаются вперед на границе ДНР и Запорожской области
+
Компания Dell готовит ноутбуки с процессором Snapdragon X
+
Сырский договорился о возобновлении тактики кочующих систем ПВО Patriot
2
Инструменты ИИ Google позволили создать карты мозга, чтобы изучать функции мозга и заболеваний
+
Подтверждена первая функция Nintendo Switch 2
+
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
3
Появились рисунки с островами камер OnePlus 13 и OnePlus 13R
+
Машиностроительный холдинг «Амкодор» продемонстрировал свой новый модельный ряд
+

Популярные статьи

Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
29
В России запустят реестр разрешённых игр и запретят продавать нарушающие законодательство тайтлы
45
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
52
Подборка игр на ПК, похожих на Stellar Blade
7
Мое мнение о Atomic Heart на PS5 (PushSquare)
2
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
7
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
16
Обзор трёх дешёвых светодиодных лампочек Ergolux и MONO Lighting
22
Почему аналитики на Уолл-стрит верят в акции AMD, и как Nvidia теряет клиентов
6
Мое мнение о Banishers: Ghosts of New Eden на PS5 (PushSquare)
1

Сейчас обсуждают

Дмитрий Гаврилов
13:09
Ну да ну да. Непотребляемая ага ага
Российские инженеры создали непотопляемую и бесшумную лодку для спецподразделений
KotSkripaley
13:07
Пиндосы ясно же сказали, что деньги выделенные конгрессом пойдут на производство оружия, которое 404 будут продавать в кредит. Чем он слушал?
Зеленский пожаловался на анонсы поставок оружия Западом, без реальных действий с их стороны
KotSkripaley
13:03
То есть мой невроз, от того что материнка поддерживает память 7800, а я сижу на 6800, совершенно бессмысленный? Не стоит печалится? Я правильно понимаю?
DDR5-4800 vs DDR5-8400 – какой комплект ОЗУ нужен разумному геймеру для полного счастья
LudwigHaffke
13:02
Рдна 4 ещё не вышел, а тут уже задвигают речи про Рдна 5. Лол
AMD RDNA 5 станет полностью новой графической архитектурой
22870
12:47
"Скриншот" Fallout 2 это не Fallout 2, это левый арт.
Эпоха игр 1998 года - от киберпанка до фэнтези
Сергей Гончаров
12:43
Без базара, для восстановления сцены движку надо подгрузить все говно снова, тут можешь поставить себе 64 гига оперативки и кэш в потолок настроить. Либо даже инсталляшку игры на рам диск кинуть. Ваще...
HDD vs SSD SATA 3 vs SSD PCIe 4.0 – почему для игр нет смысла покупать дорогой накопитель за 55 000р
Иван Бобринецкий
12:41
Судя по описанию, сериал близок по содержанию книге (сериал не смотрел). Можно согласиться с автором насчёт претензий к качеству фантастики. Но как артефакт китайской научной фантастики книга интересн...
Сериал "Задача трех тел" - такой "SciFi" мне не нужен (субъективное мнение)
Вячеслав Эрин
12:41
а как это 4к 240гц на hdmi2.1? когда 4к макс 120гц.
Thunderobot представила игровой монитор QD-OLED с поддержкой 4K 240 Гц и по цене 1400 долларов
Денис Никифоров
12:39
Уже есть 500 км/ч
Bugatti представляет сверхмощный гибридный двигатель V16 с рекордной максимальной скоростью 445 км/ч
Nvidia&Intel Hater
12:36
скоро его замочат
Зеленский пожаловался на анонсы поставок оружия Западом, без реальных действий с их стороны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем