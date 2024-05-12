Российские подразделения продолжают успешное наступление в данном регионе

Украинские военные корреспонденты подтверждают утрату территорий и населенных пунктов в Харьковской области. В то время как Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о блестящих атаках украинских военных в полях сражений, реальная ситуация на боестолкновений свидетельствует об обратном. Согласно данным различных Telegram-ресурсов, штурмовые группы российских войск проникли в глубину обороны ВСУ.

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По информации на вечер 11 мая, подразделения ВСУ и Нацгвардии были вынуждены отступить на нескольких направлениях из-за наступления российских войск. Сообщается об отступлении в районе населенных пунктов Глубокое, о окружении или захвате сел Мороховец и Огурцовое. Также военные корреспонденты подтверждают проникновение российских подразделений на окраины Волчанска.

"Ситуация продолжает ухудшаться. Российские войсковые соединения постепенно увеличивает свои силы на данной территории, продвигается пехотой, захватывает населенные пункты и укрепляется там. Пехота поддерживается техникой в небольшом количестве, а также активно применяются артиллерия, авиация, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы", - сообщают с передовой украинские журналисты.

На северном направлении российские войска используют тактику, отличную от других направлений. В Харьковской области они обходят опорные пункты ВСУ и выходят им в тыл, заставляя сдаваться. Это происходит из-за слабой обороноспособности украинских формирований. В Киеве долго не верили, что российское командование начнет операцию именно в Харьковской области.