По словам главкома, необходимо срочно прикрыть оборонительные позиции украинской армии

Согласно информации источника из Генерального штаба Вооруженных сил Украины, действующий главнокомандующий Александр Сырский смог договориться с партнёрами из Соединённых Штатов о возвращении к тактике передвижных зенитно-ракетных комплексов "Patriot".

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По мнению главкома, таким образом можно будет обеспечить защиту наиболее напряжённых участков от действий российской авиации. Это должно сократить общее количество потерь среди личного состава. Большинство бойцов ВСУ ликвидируется не в прямых боестолкновениях с российской армией, а попросту становятся целями для ударов артиллерии, авиации и беспилотников.

Самыми смертоносными являются удары тяжёлыми фугасными авиабомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции. Если от артиллерийских боеприпасов и дронов бойцы могут укрыться в окопах или сооружениях, то ФАБ-ы сравнивают с землёй укрепления и траншеи украинских формирований, не оставляя за собой и мокрого места от подразделений ВСУ. Именно поэтому Сырскому важно прикрыть позиции от авиации.

Однако, ранее подобная тактика уже практиковалась в Вооружённых силах Украины, но проработала она не долго. В течение пары недель российская сумела уничтожить три из пяти подобных кочующих систем ПВО, после чего было принято решение отказаться от данной инициативы.