Главком не планирует направлять на данный участок имеющиеся резервные силы

Как сообщает источник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, главнокомандующий украинской армией Александр Сырский считает, что наступление российских подразделений на Харьковском направлении является лишь отвлекательным манёвром, призванным растянуть воинские формирования ВСУ на большее количество направлений.

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По мнению Сырского, самым важным на данный момент является стабилизация линии боевого соприкосновения на Авдеевском участке, где российская армия добивается значимых успехов, берёт всё больше населённых пунктов и готовится ко взятию последних городов Донецкой Народной Республики, оккупированных ВСУ.

Согласно переданной инсайдером информации, главком пока не планирует отправлять в Харьковскую область все имеющиеся в распоряжении резервы. Более приоритетным для Киева является удержание своих позиций в ДНР.

Также накануне Соединённые Штаты Америки выразили свое мнение по поводу российского наступления на Харьковском участке. Вашингтон считает, что российские войска всего лишь создадут буферную зону рядом со своей границей, чтобы пересечь нескончаемые нападения украинских формирований на мирных граждан Белгородской области. По мнению американских политиков, российская армия вряд-ли пойдёт освобождать весь регион целиком.