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Zelikman
В сети появилось видео с поражением ещё одного зенитного комплекса Patriot
Вместе с комплексом была уничтожена радиолокационная станция AN/MPQ-65


  В то время, как страны из Североатлантического Альянса поставляют киевским формированиям вооружение, боеприпасы и военную технику, российские вооружённые силы продолжают успешно уничтожать всё это "добро" на полях сражений.

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  Министерство обороны России опубликовало видеоматериалы с камер беспилотных летательных аппаратов, как оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" поражает зенитно-ракетный комплекс "Patriot" американского производства, вместе с радиолокационной станцией AN/MPQ-65 в районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области.

  На видео можно рассмотреть, как российская ракета взрывается прямо между двумя установками, чтобы нанести ущерб одновременно обеим системам. За последние месяцы российские войска уже уничтожили несколько единиц данных зенитных комплексов на различных участках. Ранее Киев создавал мобильные группы ПВО, которые должны были передвигаться по секретным маршрутам и отражать воздушные атаки российской авиации.

  Однако, в результате как минимум три из пяти таких групп были уничтожены, что существенно ослабило системы противовоздушной обороны Украины и позволило российской армии проводить более успешные авианалеты на объекты ВСУ.

  Накануне Германия заявила, что передаст Киеву новые зенитно-ракетные системы, чтобы укрепить обороноспособность Украины. Сообщается, что в данном пакете могут быть переданы и ЗРК "Patriot".

  Полное видео доступно по ссылке: https://t.me/c/1212650150/24669

#сво #техника #всу #армия #оружие #зрк patriot #искандер-м
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