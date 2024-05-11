По мнению экспертов, данные регионы в основном нейтральны к различным международным конфликтам, что является большим плюсом для инвестиций

Руководители Apple Inc., Microsoft Corp. и Nvidia Corp. входят в число лидеров отрасли, которые за последние месяцы объездили азиатский регион, вложив миллиарды долларов и поддерживая контакты с главами государств от Индонезии до Малайзии. Amazon.com Inc. только на этой неделе заняла гигантский конференц-зал в центре Сингапура, чтобы представить инвестиционный план на 9 миллиардов долларов перед многотысячной аудиторией, которая аплодировала и размахивала светящимися палочками.

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После десятилетий игры на второй скрипке после Китая и Японии, регион с населением около 675 миллионов человек привлекает больше инвестиций в технологии, чем когда-либо. Только на центры обработки данных крупнейшие мировые компании планируют потратить до 60 миллиардов долларов в течение следующих нескольких лет, поскольку молодое население Юго-Восточной Азии начинает использовать потоковое видео, онлайн-покупки и генеративный искусственный интеллект.

«Такие страны, как Сингапур и Малайзия, в основном нейтральны к геополитической напряженности, происходящей с Китаем, США, Украиной и Россией», — сказал Шон Лим, управляющий партнер сингапурской компании NWD Holdings, которая инвестирует в проекты на основе искусственного интеллекта и другие области.

Растущая рабочая сила в регионе делает его жизнеспособной альтернативой Китаю в качестве центра талантов, для поддержки глобальной деятельности компаний. Поскольку правительства страны настаивают на улучшении образования и инфраструктуры, она стала привлекательной базой для всего: от производства и центров обработки данных, до исследований и дизайна.

Юго-Восточная Азия также стала крупным рынком гаджетов и онлайн-услуг. По оценкам правительства Сингапура, к 2030 году около 65% жителей Юго-Восточной Азии будут принадлежать к среднему классу, а покупательная способность будет расти. По оценкам Google, Temasek Holdings Pte и Bain & Co, это поможет более чем удвоить региональный рынок интернет-услуг до 600 миллиардов долларов.