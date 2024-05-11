Данный компьютер был создан в далёком 1982 году

Инженер-программист Ник Билд задумался о том, как бы выглядел мир, если бы искусственный интеллект появился в зародыше эры персональных компьютеров. Для того, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, Билд разработал простой генеративный алгоритм, способный создавать базовые изображения на старых устройствах, таких как Commodore 64.

реклама

Commodore 64 был выпущен в августе 1982 года по цене 595 долларов, эквивалент 1880 долларов с учетом инфляции до 2023 года, и имел огромный успех. Согласно книге рекордов Гиннесса, это самая продаваемая модель настольного компьютера за все время: было продано около 12,5 миллионов экземпляров.

Компьютер был оснащен 8-битным микропроцессором MOS Technology 6510 с тактовой частотой 1,023 МГц, что не является впечатляющим современным стандартам. Однако с помощью некоторых хитростей и достаточного времени Билд смог заставить машину генерировать изображения с помощью искусственного интеллекта.

Билд создал модель, используя модифицированную версию алгоритма PCA, сгенерировал около 100 спрайтов в ретро стиле и обучил ее на современном компьютере. Затем выходные данные были используемы для генерации случайных элементов и внедрены в код BASIC для работы на Commodore 64, как рассказал сам Билд.

Созданные искусственным интеллектом изображения размером 8 на 8 затем масштабируются до 64 на 64 для заполнения экрана.

Билд отметил, что количество итераций, проводимых искусственным интеллектом, может варьироваться, и чем больше итераций, тем лучше результаты (но и больше времени занимает выполнение). Например, выполнение задачи с 94 итерациями может занять более 20 минут, что, по его словам, весьма приемлемо по сравнению с современными генераторами изображений без использования графических процессоров.