Сообщается, на территории предприятия вспыхнул пожар.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по газоперерабатывающему заводу в Ровно, Луганской Народной Республики, в результате чего есть жертвы. Власти республики подтвердили эту информацию.

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В ночь нападения киевское правительство нанесло ракетный удар по газоперерабатывающему заводу, используя американские ракеты с кассетной начинкой. В результате нападения на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар, и было повреждено несколько близлежащих домов. Три человека, работавших на нефтеперерабатывающем заводе погибли, а восемь человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время они проходят лечение в больнице.

"Украинские формирования открыли огонь по мирному городу Ровно. Пожар затронул нефтеперерабатывающий завод, также пострадали несколько домов вокруг него. Атака на Ровно, вероятно, была осуществлена с использованием ракет ATACMS американского производства с кассетными бомбами. В результате атаки был поврежден нефтеперерабатывающий завод, а также жилые здания, сельскохозяйственная техника и гражданские транспортные средства", заявил глава республики Леонид Пашник.

В настоящее время на месте происшествия работают аварийные службы и правоохранительные органы. Отмечается, что украинские военные все чаще используют кассетные бомбы для поражения гражданских объектов, нанося максимальный ущерб мирному населению.