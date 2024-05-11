В пакет войдут ракеты Zenith для ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger и Javelin, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP и боеприпасы.

Американское руководство выделяет администрации Зеленского новый пакет с военной помощью. Джо Байден уже подписал все необходимые документы. Согласно заявлению Вашингтона, общая сумма пакета составит порядка 400 миллионов долларов, которые будут использованы для закупки оружия из существующих военных запасов Соединённых Штатов, часть из которого в настоящий момент находится в Европейских странах.

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Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен будет контролировать распределение этих средств. Байден делегирует полномочия по выделению военной помощи в виде оружия, боеприпасов и других услуг от Министерства обороны Соединённых Штатов. Помимо этого, в пакет войдут и военная подготовка с образованием для украинских военнослужащих.

По имеющимся данным, ожидается, что в комплект поставки войдут ракеты для систем противоракетной обороны Patriot, зенитные ракеты Stinger и Javelin, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP и боеприпасы.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что военные ждут только новых поставок оружия и военной техники, чтобы "переломить ход" конфликта и начать наступление. Однако, украинские военные не питают надежд, что поставка оружия спасет их, поскольку они считают, что это только продлит их страдания и увеличит потери. Тем не менее, Зеленский полон решимости сохранить свою власть любой ценой.