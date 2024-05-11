Устройство получит значительно большие ёмкости аккумулятора и хранилища

Недавно Asus подтвердила The Verge, что в этом году они выпустят обновление своей портативной консоли ROG Ally. Полная презентация новой модели, ROG Ally X, состоится 2 июня. Хотя детали ценообразования пока не разглашаются, Asus подтвердила, что модификация будет дороже, в то время как цены на стандартную модель будут снижены.

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Asus сохранит ту же SoC AMD Z1 Extreme и 7-дюймовый VRR-экран с частотой 48-120 ГГц и разрешением 1080p, поэтому производительность существенно не изменится. Хотя обновление не такое масштабное, как для Steam Deck OLED от Valve, Asus вносит значительные улучшения в срок службы батареи, объем памяти, хранилища и другие области.

Увеличение времени автономной работы было самым значительным запросом пользователей, и Asus утверждает, что ROG Ally X увеличит время автономной работы "намного больше", чем на 40%. Хотя в исходной модели было место для батареи большего размера, при первоначальном проектировании Asus уделяла приоритетное внимание весу. Изменение этого решения сделает ROG Ally X тяжелее. В дополнение к изменениям, ROG Ally X получит дополнительную унифицированную оперативную память, но Asus не раскрывает точный объем. Хранилище будет обновлено за счет большего слота M.2 SSD для твердотельных накопителей 2280, которые длиннее, но дешевле твердотельных накопителей 2230, поддерживаемых текущей моделью и Steam Deck.

Некоторые пользователи критиковали отсутствие слота для SD-карт в предыдущей модели, но Asus отрицает, что система является причиной перегрева карт памяти. Однако слот будет удален из вентиляционного отверстия.

Другие незначительные изменения коснутся D-pad, триггеров и джойстиков. Джойстики можно заменять и обновлять, а программное обеспечение Asus Armory Crate упростит установку игр и совместное использование конфигураций контроллеров.

Другой производитель, MSI, также недавно вышел на рынок со своей портативной консолью Claw. Чипсет Intel в устройстве изначально имел проблемы с производительностью по сравнению с конкурентами на базе AMD, но недавнее обновление драйверов улучшило частоту кадров до 150% для некоторых игр.