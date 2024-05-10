Украинские пропагандисты сообщают, что в ходе наступления российские подразделения уже освободили свыше 30 квадратных километров.

В сети появились видеоролики, сделанные беспилотниками, на которых запечатлен момент нанесения авиационного удара по мосту через реку Волчья недалеко от населённого пункта Волчанск, который расположен недалеко от границы Харьковской и Белгородской областей.

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Российские военные продолжают ограничивать сопротивление украинских формирований на северо-восточных участках Харьковской области. По имеющейся информации, мост в селе Зыбино Волчанского района был полностью уничтожен. Это существенно осложнило снабжение группировки киевских формирований, которая находится неподалёку от границы.

Также поступают сообщения, что украинское руководство в срочном порядке перебрасывает свои резервные подразделения в Волчанск. Министерство обороны Украины не раскрывает количество и состав отправляемых войск.

Связанный с СБУ украинский пропагандист Бутусов сообщает, что российская армия освободила по меньшей мере четыре приграничных села на севере Харьковской области. По словам Бутусова, общая площадь территории, перешедшей под контроль ВС РФ, уже превышает 30 квадратных километров. Бутусов называет ситуацию на этом участке линии соприкосновения критической для украинских военных и прогнозирует, что в ближайшее время российская армия может начать полномасштабное наступление на Волчанск.

Согласно различным источникам, российские военные действуют системно и методично, сохраняя жизни своих бойцов и уничтожая позиции украинских военных с помощью ударов беспилотников, авиации и огня тяжелой артиллерии.