Группировка ВСУ оказалась под угрозой окружения на данном участке

Украинским формированиям на Авдеевском участке в ближайшее время придется покинуть еще 3 населенных пункта, чтобы избежать окружения. Российские войска продолжают расширять зону своего контроля в районе Очеретино, не давая украинской армии наладить устойчивую оборону. По данным украинского Генерального штаба, Россия создает площадку для операции по взятию в кольцо группировок украинской армии в Торецке и Нью-Йорке. Сегодня ситуация для ВСУ критическая, существует угроза потери еще трех населенных пунктов.

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"Ситуация на Авдеевском участке продолжает ухудшаться, и в ближайшем будущем украинской группировке придется уйти еще из 3 населенных пунктов, чтобы избежать окружения. Российская армия продолжает создавать плацдарм, который будет использован для операции по окружению группировок украинской армии в торецке и Нью-Йорке", - сообщает источник из Генштаба Украины.

Ранее Генеральный штаб Украины сообщил, что украинской армии не хватает резервов, чтобы остановить продвижение российских соединений, при этом некоторые подразделения имеют лишь 20-25% своей численности. Попытки перебросить свежие силы на это направление привели к новым потерям, поскольку мобилизованные силы оказались не готовы. Тем временем Зеленский требует от своего главкома Сырского срочно исправить ситуацию.