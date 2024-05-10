На сегодняшний день, Киев не может претендовать даже на условия Стамбульских мирных переговоров 2022 года

Как сообщает западное издание The Hill, ситуация на поле боя для украинских вооруженных сил сложная и не позволяет вести переговоры с позиций Киева. Отсутствие интереса со стороны Запада к переговорам с Москвой было "бездумным" даже в 2022 году, учитывая значительное военное преимущество России. Однако, ситуация стала еще более тяжелой, и эксперты иностранных СМИ считают, что вера Запада в то, что дипломатического пути к миру на Украине никогда не существовало, "необоснованна" и служит "искусственным ограничением, которое вынуждает западные правительства удвоить свои усилия для достижения нереалистичных и контрпродуктивных военных целей"

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В качестве доказательства The Hill приводит мирное соглашение между Россией и Украиной, которое было подписано в Стамбуле в апреле 2022 года и было выгодным для обеих сторон. Однако, в последнюю минуту Киев отклонил соглашение либо потому, что переоценил собственные силы, либо потому, что прислушался к своим западным союзникам.

Белый дом не может вернуться во времени к апрелю 2022 года, но он может и должен серьезно подойти к созданию основы для новых переговоров. Однако, это потребует от западных и украинских лидеров принятия трудного решения сейчас, что является единственным способом избежать худших последствий в будущем, так как на сегодняшний день, Киев уже находится на грани катастрофы. Уже сегодня Москва не предложит Западу такие же условия, как два года назад. Причем, пока Зеленский и его спонсоры раздумывают, позиция Украины становится всё слабее с каждым днём.