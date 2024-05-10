Подразделения атакуют сразу с пяти направлений. Под контроль России перешли ещё 2 населённых пункта

Как сообщают военные корреспонденты под контроль Вооружённых сил Российской Федерации перешли сразу 2 посёлка в Харьковской области, подразделения наступают в регионе одновременно с пяти направлений. Официального заявления Министерства обороны пока нет.

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Согласно актуальной информации, населенный пункт Стрелечья, расположенный на границе с Россией, полностью освобождён российскими военными, вместе с ним войска взяли посёлок Гатище. Во многих местах идет активное наступление. Воздушно-Космические силы России и артиллерийские расчёты всячески поддерживают наземное наступление армии. На карте можно рассмотреть основные точки боестолкновений.

Украинская сторона ожидает ввода главных ударных сил российской армии, призывая население Харьковской и Сумской областей покидать свои дома и эвакуироваться вглубь украинских территорий. Российские ресурсы призывают военнослужащих Вооруженных сил Украины сдаться, если они не хотят отдавать свои жизни за благополучие Зеленского.

"На Харьковском и Донецком направлениях вы будете получать приказы о самоуничтожении. Кто-то будет вынужден действовать самостоятельно, и не будет ни помощи, ни шансов на выживание. (...) Откажитесь, иначе вы все погибните. Сдавайся или отступай", - говорится в сообщениях российских Telegram-каналов.