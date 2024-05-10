Сообщается, что данные бригады будут расформированы. Данная практика будет применяться ко всем непослушным подразделениям

Новый глава Вооруженных сил Украины Сырский ввел новую практику, которая предполагает ликвидацию подразделений, отступивших со своих позиций и распределение их по других формированиям. 67-я ОМБр "Украинский корпус Добровольческого" стала первой, кто подвергся репрессиям со стороны Генерального штаба украинской армии после 110-й бригады территориальной обороны. Если первое подразделение сдало свои позиции в районе Часов Яр, то второе подразделение отступило в Кисловку на Куйпанском направлении.

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Согласно полученной информации, руководство оперативно-тактической группы "Старобелевск" и группировки "Куйпанск" провело проверки в 110-й бригаде ТРО, которая была вытеснена армией России из Кисловки. Это привело к прорыву и последующему захвату не только Кисловки, но и Котляровки. Также отмечается, что все сообщения о наличии только 50% штата бригады, отсутствии боеприпасов и тяжелого вооружения для противодействия танкам, не принимаются во внимание. В настоящее время известно, что задержаны командиры трех батальонов: 112, 114 и 116, а также командиры нескольких взводов. Их обвиняют в выводе своих подразделений с поля боя без приказа.

"Сообщается, что были задержаны командиры батальонов (112, 114, 116) и командиры взводного звена, которые покинули Котляровку, Кисловку и позиции в районе Табаевки", - сообщают различные военные Telegram-каналы.

Согласно украинским источникам, 3-я бригада, сформированная из националистов "Азов"( террористическая организация, запрещена в России), также может быть расформирована. Командиры подразделения также игнорируют приказы Сырского.