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Zelikman
На Украине задержаны командиры трёх батальонов, причастные к отводу своих подразделений без приказа
Сообщается, что данные бригады будут расформированы. Данная практика будет применяться ко всем непослушным подразделениям

  Новый глава Вооруженных сил Украины Сырский ввел новую практику, которая предполагает ликвидацию подразделений, отступивших со своих позиций и распределение их по других формированиям. 67-я ОМБр "Украинский корпус Добровольческого" стала первой, кто подвергся репрессиям со стороны Генерального штаба украинской армии после 110-й бригады территориальной обороны. Если первое подразделение сдало свои позиции в районе Часов Яр, то второе подразделение отступило в Кисловку на Куйпанском направлении.

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  Согласно полученной информации, руководство оперативно-тактической группы "Старобелевск" и группировки "Куйпанск" провело проверки в 110-й бригаде ТРО, которая была вытеснена армией России из Кисловки. Это привело к прорыву и последующему захвату не только Кисловки, но и Котляровки. Также отмечается, что все сообщения о наличии только 50% штата бригады, отсутствии боеприпасов и тяжелого вооружения для противодействия танкам, не принимаются во внимание. В настоящее время известно, что задержаны командиры трех батальонов: 112, 114 и 116, а также командиры нескольких взводов. Их обвиняют в выводе своих подразделений с поля боя без приказа.

  "Сообщается, что были задержаны командиры батальонов (112, 114, 116) и командиры взводного звена, которые покинули Котляровку, Кисловку и позиции в районе Табаевки", - сообщают различные военные Telegram-каналы.

  Согласно украинским источникам, 3-я бригада, сформированная из националистов "Азов"( террористическая организация, запрещена в России), также может быть расформирована. Командиры подразделения также игнорируют приказы Сырского.

#сво #всу #армия #бои #наступление #сырский
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