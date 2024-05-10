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Zelikman
Изделие MIRA I немецкого стартапа Polaris Raumflugzeuge потерпело крушение во время испытаний
Компания прекратит работу над первой моделью и начнёт испытания других модификаций

  Изделие MIRA I немецкого аэрокосмического стартапа Polaris Raumflugzeuge летел со скоростью примерно 169 км/ч во время взлета, когда "отклонение поверхности управления реакцией и боковой ветер" вызвали "жесткую посадку", в результате чего самолет был разбит. Корпус космического самолета из стекловолоконного композита ремонту не подлежит.

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  Опоры самолета остались в основном невредимыми, но Polaris решила отказаться от MIRA I, длина которой составляла 4,25 метра, чтобы продолжить разработку MIRA II и III, которые были идентичны по форме, но 5 метров в длину. Компания создала увеличенные копии MIRA I. Этот досадный инцидент стал первой возможностью для MIRA I использовать свой линейный ракетный двигатель aerospike AS-1 LOX в реальном полете - и действительно, впервые ракетный двигатель aerospike прошел необходимые летные испытания на реальном самолете.

  Ракетный двигатель aerospike, разработанный компанией Polaris, является существенным достижение. Хотя это звучит как что-то из научной фантастики, впервые оно было изобретено в 1950-х годах компанией Rocketdyne и никогда раньше не использовалось за пределами лаборатории. Двигатель использует атмосферное давление в качестве внешней оболочки сопла. Изменяя давление на стенки сопла, изменяются размер и форма камеры выхлопных газов, создавая больший и более эффективный поток выхлопных газов, увеличивая тягу и фокусируя ее в желаемом направлении. По сути, ракетный двигатель aerospike использует атмосферное давление в своих интересах, что позволяет ему поддерживать высокую эффективность от уровня моря до космоса без необходимости в дополнительных движущихся частях.

  Хотя MIRA I не смогла протестировать двигатель aerospike в полете, новые MIRA II и III будут иметь ту же силовую установку: 4 реактивные турбины на керосине и один ракетный двигатель aerospike AS-1, которые были установлены на MIRA I. Основное отличие заключается в размерах самолетов; они будут либо больше, либо меньше, в зависимости от миссии.

  Еще одной уникальной особенностью проекта MIRA является летательный аппарат с треугольным крылом, предназначенный для полного повторного использования при транспортировке на орбиту и с орбиты. Если все пойдет по плану, он сможет перевозить грузы или пассажиров как полностью функциональный многоразовый одноступенчатый космический корабль для запуска на орбиту.

#техника #технологии #космос #германия #самолёт
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Руслан
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OpaOpa
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Windmark
13:46
Тебе есть чем думать ? 🤡
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Windmark
13:46
Так 3070ти до сих норм игры тянет если даунтрейсинг не нужен
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Astaroth112
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El Grechko
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так для игр радеоны уже давно не подходят.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
El Grechko
13:25
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Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
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