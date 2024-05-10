Компания прекратит работу над первой моделью и начнёт испытания других модификаций

Изделие MIRA I немецкого аэрокосмического стартапа Polaris Raumflugzeuge летел со скоростью примерно 169 км/ч во время взлета, когда "отклонение поверхности управления реакцией и боковой ветер" вызвали "жесткую посадку", в результате чего самолет был разбит. Корпус космического самолета из стекловолоконного композита ремонту не подлежит.

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Опоры самолета остались в основном невредимыми, но Polaris решила отказаться от MIRA I, длина которой составляла 4,25 метра, чтобы продолжить разработку MIRA II и III, которые были идентичны по форме, но 5 метров в длину. Компания создала увеличенные копии MIRA I. Этот досадный инцидент стал первой возможностью для MIRA I использовать свой линейный ракетный двигатель aerospike AS-1 LOX в реальном полете - и действительно, впервые ракетный двигатель aerospike прошел необходимые летные испытания на реальном самолете.

Ракетный двигатель aerospike, разработанный компанией Polaris, является существенным достижение. Хотя это звучит как что-то из научной фантастики, впервые оно было изобретено в 1950-х годах компанией Rocketdyne и никогда раньше не использовалось за пределами лаборатории. Двигатель использует атмосферное давление в качестве внешней оболочки сопла. Изменяя давление на стенки сопла, изменяются размер и форма камеры выхлопных газов, создавая больший и более эффективный поток выхлопных газов, увеличивая тягу и фокусируя ее в желаемом направлении. По сути, ракетный двигатель aerospike использует атмосферное давление в своих интересах, что позволяет ему поддерживать высокую эффективность от уровня моря до космоса без необходимости в дополнительных движущихся частях.

Хотя MIRA I не смогла протестировать двигатель aerospike в полете, новые MIRA II и III будут иметь ту же силовую установку: 4 реактивные турбины на керосине и один ракетный двигатель aerospike AS-1, которые были установлены на MIRA I. Основное отличие заключается в размерах самолетов; они будут либо больше, либо меньше, в зависимости от миссии.

Еще одной уникальной особенностью проекта MIRA является летательный аппарат с треугольным крылом, предназначенный для полного повторного использования при транспортировке на орбиту и с орбиты. Если все пойдет по плану, он сможет перевозить грузы или пассажиров как полностью функциональный многоразовый одноступенчатый космический корабль для запуска на орбиту.



