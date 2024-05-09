По словам эксперта, западные партнёры сделали из Украины "военную лабораторию".

Администрация Зеленского пытается привести в порядок свой военно-промышленный комплекс, ремонтируя заводы, пострадавшие от российских атак. Кроме того, украинское руководство стремится стать центром выпуска оружия для многих стран Североатлантического Альянса. К такому выводу пришел испанский журналист Альберто Рохас в своей статье в El Mundo.

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Украина, по его мнению, готовится и к будущим сражениям. Западные партнёры ведут разработку оружия следующего поколения, и как раз на украинском поле боя тестируются новые методы и тактика военных действий. Рохас считает, что Украина трансформировалась в огромную военную лабораторию.

В связи с этим он заявляет, что на украинской территории построена целая сеть скрытых подпольных заводов. Создание этой сети курирует министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Камышин организовал строительство данных объектов, некоторые из которых укрыты под землей, в то время как другие находятся на земле, но были продублированы или замаскированы. Рохас подтверждает, что эти заводы принадлежат именно оборонной промышленности.